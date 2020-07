Cagliari, letamaio al Bastione dopo le bevute: “Con Truzzu città più caddozza”

Il Bastione di Saint Remy ancora trasformato in un letamaio. Tra brindisi e bevute “notturne”, gran parte del pavimento del monumento è sporco e pieno di chiazze appiccicose. A denunciarlo, con tanto di ricca gallery fotografica, è Valerio Piga del “Collettivo Arrosa”, che documenta ogni giorno un angolo diverso della città invaso da rifiuti: “Guardate in che condizioni è la terrazza del Bastione di Saint Remy. La pavimentazione del monumento storico è da settimane in condizioni pietose, tra sporco e chiazze appiccicose. In altre città, le piazze monumentali più frequentate vengono pulite addirittura più volte al giorno. Mi sembra normale agire in questo modo, viste che certe zone hanno un transito pedonale di centinaia di persone”, sostiene Piga.

“Con Truzzu città più caddozza: il sindaco non ascolta, non agisce e lascia sporco, aspettando e premiando i Lodovico di turno”.