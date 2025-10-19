È riuscita a salvarsi una ragazza di 19 anni di Varese aggredita dal suo ex alla fermata del bus. La ragazza e l’uomo sono poi saliti su un pullman senza conoscerne la direzione.

La 19enne è riuscita a mettersi in contatto con la polizia e, nonostante la paura e la normale agitazione data dalla situazione, ha fornito alcuni riferimenti utili agli agenti che hanno raggiunto e bloccato il mezzo.

Da quanto emerso dagli accertamenti condotti dalle forze dell’ordine, l’uomo aveva già a suo carico una denuncia per revenge porn proprio nei confronti della 19enne. L’uomo, denunciato per atti persecutori, è attualmente in libertà con il divieto di avvicinamento e dovrà tenere una distanza di almeno 500 metri dalla ragazza.