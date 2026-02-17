Al termine di un’articolata attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Decimomannu hanno denunciato in stato di libertà un 41enne disoccupato e già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile del reato di furto.

L’indagine ha preso avvio dalla querela sporta ad inizio mese da un 56enne. La vittima aveva riferito ai militari che, nella serata del precedente 10 febbraio, ignoti si erano introdotti all’interno della sua azienda agricola situata nel territorio di Decimoputzu, riuscendo ad asportare circa 100 metri di cavi in rame.

I Carabinieri hanno immediatamente attivato le procedure di verifica, procedendo alla visione e all’analisi meticolosa delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza dell’area interessata. Lo scrupoloso esame dei filmati ha consentito agli operanti di ricostruire i passaggi dell’azione furtiva e di giungere alla compiuta identificazione del presunto responsabile.