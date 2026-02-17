La Giornata Nazionale del Gatto è stata istituita ufficialmente nel 1990; non vuole essere solamente una celebrazione “affettiva”, ma un momento di sensibilizzazione utile per aiutare la lotta contro l’abbandono e sopratutto contrastare la piaga dei maltrattamenti.

Allo stesso tempo è un’occasione per favorire le adozioni e richiamare l’attenzione sul rispetto dei bisogni etologici del gatto e sull’importanza delle visite veterinarie regolari.

E’ importante inoltre porre l’attenzione sul fatto di quanto il benessere del gatto, nell’ambiente domestico, possa dipendere da alcuni piccoli gesti quotidiani, come la ricerca di un’alimentazione equilibrata, la gestione dello stress, il rispetto dei tempi del felino, del suo bisogno di sicurezza e di indipendenza.

La scelta del 17 febbraio non è casuale, ma nasce con un forte valore simbolico, nell’intento di ribaltare antichi pregiudizi e superstizioni. Il numero 17, storicamente, nella tradizione italiana veniva associato alla sfortuna ed inoltre spesso antiche superstizioni hanno legato la figura del gatto dal manto nero alla malasorte, per cui, festeggiare la giornata nazionale del gatto nel giorno 17 vuole sfatare questi luoghi comuni.

La festa nazionale del gatto intende anche rappresentare una giornata di gioia, dedicando un pensiero a tutti i mici che fanno parte ormai del vissuto quotidiano di milioni di famiglie in Italia e nel mondo.

Anche nella nostra isola i gatti sono amatissimi e sono spesso protagonisti di bellissime storie sui social media. Si moltiplicano anche le iniziative a loro dedicate e, di frequente, si portano all’attenzione dell’opinione pubblica situazioni complicate e delicate in cui si trovano molte colonie feline, per favorire interventi a favore della salute e della sicurezza dei gatti.

Il legame è ormai così profondo che i gatti sono considerati, a tutti gli effetti, membri della famiglia. A conferma di questo aspetto si stima che moltissimi italiani spendano tra i 30 e i 100 euro al mese per l’alimentazione, la cura ed i bisogni del proprio gatto.