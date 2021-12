Furto di capi di abbigliamento al centro commerciale “Le Vele”, denunciate due disoccupate cagliaritane

Furto di capi di abbigliamento a “Le Vele”, denunciate due disoccupate cagliaritane.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del NORM di Quartu Sant’Elena hanno denunciato ieri per concorso in furto aggravato una 40enne e una 47enne entrambi cagliaritane e disoccupate. Le due donne, nel pomeriggio del giorno precedente, all’interno di un negozio di abbigliamento del centro commerciale “Le Vele”, hanno asportato capi di abbigliamento per un valore di euro 140 circa, riponendoli in una borsa artificiosamente modificata mediante schermatura, dopo aver utilizzato strumenti di effrazione per eludere le placchette antitaccheggio. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita al titolare dell’esercizio commerciale.