Furto di abbigliamento da “Carrefour” a Quartu, giovane straniero in arresto

I carabinieri della Stazione di Monserrato hanno tratto in arresto un giovane di 22 anni, sorpreso in flagranza del reato di furto aggravato. L’uomo, di origine tunisina e senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, è stato fermato presso il centro commerciale “Carrefour” di Quartu Sant’Elena.

L’intervento dei militari è avvenuto dopo una segnalazione ricevuta dal personale della vigilanza che aveva notato movimenti sospetti all’interno dell’area commerciale. Il giovane è stato bloccato mentre cercava di allontanarsi dal negozio, dopo aver oltrepassato le barriere antitaccheggio senza effettuare il pagamento della merce. Al momento del fermo, è stato trovato in possesso di alcuni capi di abbigliamento che aveva occultato all’interno di uno zaino, dai quali aveva rimosso i dispositivi di sicurezza, per un valore complessivo di circa 100 euro.