Furto choc in una chiesetta di Ozieri: “Hanno rubato 40 ostie consacrate”

Un furto choccante, una profanazione in piena regola. I ladri hanno preso di mira un’antica chiesa della Sardegna, a Ozieri, intitolata a San Nicola. A denunciare il fatto è don Francesco Ledda, 70 anni, da dodici alla guida della parrocchia di via Berlinguer. In via Aldo Moro, “dal 1400 circa”, c’è l’antica chiesetta. Domenica notte, qualcuno, è riuscito a entrare dentro, riuscendo a rubare “quaranta ostie consacrate, custodite dentro la pisside, e un calice in argento. Dopo aver forzato il portone in legno hanno scassinato il tabernacolo”, racconta, in esclusiva a Casteddu Online, il prete. Lunedì pomeriggio l’amara scoperta: “Sono tornato nella chiesetta e mi sono accorto del furto. Ho subito chiamato i carabineri, mi hanno assicurato che svolgeranno tutte le indagini utili per risalire ai ladri. Purtroppo la chiesa non ha telecamere di sorveglianza”.

Don Ledda è molto preoccupato. All’appello, infatti, mancano solo il porta ostie e il calice: “Non vorrei che le utilizzassero per compiere qualche rito satanico. Rubare ostie consacrate vuol dire compiere una grave profanazione. Mi auguro che i ladri si pentano”, questo l’augurio-speranza del religioso, “e che restiutiscano il maltolto. Sono parroco di questa chiesa da dodici anni, non era mai capitato un fatto simile”.