Tragedia in Messico, cuoco sardo muore stroncato da un infarto: “Servono 10mila euro per rimpatriare la salma”

Il suo cuore ha cessato di battere a migliaia di chilometri di distanza dalla sua casa “principale”, Domus De Maria. Domenico Cossu, 43 anni, era riuscito a realizzare il suo sogno dopo tantissimi sacrifici: aprire un ristorante in un paese dal clima caldo, il Messico. E lì aveva anche trovato l’amore. Una nuova vita, stroncata all’improvviso da un infarto. Così è morto il quarantatreenne, gettando nella disperazione le sue due sorelle, i suoi quattro fratelli e tutti gli altri parenti. Che, adesso, lanciano una raccolta fondi per riportare la salma del loro caro a casa. A spiegare nel dettaglio la situazione è una delle cugine di Domenico Cossu, Roberta Loi: “Mio cugino era riuscito a mettere da parte soldi dopo anni di duro lavoro nel nord Italia. Era un uomo buono e solare, rimasto orfano di madre sin da piccolo. Tutti i suoi fratelli e sorelle non possono permettersi di pagare diecimila euro per il trasporto sino a Roma, per questo chiediamo un aiuto, una delle sorelle ha anche aperto un conto dedicato”.

C’è infatti un codice Iban dedicato, intestato ad Antonella Cossu, sul quale possono essere effettuate le donazioni: IT44N0760105138267516867520