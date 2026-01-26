Nella serata di ieri, i carabinieri della Compagnia di Iglesias hanno concluso una rapida operazione di polizia giudiziaria, denunciando in stato di libertà una coppia del luogo per il reato di ricettazione in concorso. Si tratta di un 47enne disoccupato e di una 37enne casalinga, entrambi già noti alle Forze di Polizia.

L’indagine ha avuto origine da una richiesta di intervento giunta al numero unico 112 per un sopralluogo a seguito di un furto perpetrato ai danni di una nota struttura cinematografica cittadina. Secondo quanto ricostruito, nel corso della notte precedente, ignoti con il volto travisato e guanti calzati si erano introdotti nel cinema, asportando una cassaforte contenente l’intero incasso e un apparecchio cambiagettoni.

Il successo dell’operazione è stato determinato dal ricorso alle metodiche di indagine tradizionale: la profonda conoscenza del territorio e il monitoraggio dei movimenti dei soggetti di interesse operativo hanno indirizzato i militari verso l’abitazione dei due sospettati. La successiva perquisizione domiciliare ha confermato pienamente il quadro indiziario, consentendo di rinvenire gran parte della refurtiva e alcuni strumenti compatibili con la dinamica dello scasso.

I carabinieri hanno recuperato la cassaforte, il cambiagettoni e la somma contante di 1.650 euro in banconote, oltre a 113 euro in monete. Sono stati inoltre sequestrati uno smeriglio e un palanchino artigianale, ritenuti mezzi necessari per la commissione del reato. Mentre il materiale è stato posto sotto sequestro per i successivi accertamenti, il denaro sarà depositato presso il Fondo Unico di Giustizia in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.