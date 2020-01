Furti nei convogli, i risultati dei controlli della polizia ferroviaria a Cagliari

Il bilancio dell’attività della Polizia in ambito ferroviario nelle Festività Natalizie da parte del Compartimento Polfer Cagliari.

1.041 persone controllate, 1 straniero rintracciato inosservante riguardo la legislazione del soggiorno sul territorio nazionale, 9 sanzioni amministrative elevate: è questo il bilancio della Polizia Ferroviaria nel periodo delle Festività Natalizie dal 18 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.

I servizi istituzionali sono stati intensificati con I‘ impiego di 134 pattuglie nelle stazioni e 24 a bordo treno. 51 i convogli ferroviari scortati. 13 i servizi antiborseggio in abiti civili per contrastare, in particolare, i furti in danno dei viaggiatori. l straniero rintracciato in posizione irregolare.

Il periodo delle festività di fine anno è un momento in cui le forze dell‘ordine incrementano i controlli del territorio per la tutela della sicurezza pubblica.

E’ infatti la capacità di mettere in atto un efficace monitoraggio dei flussi di persone nelle aree di maggiore affollamento, negli aeroporti, nelle stazioni e negli scali ferroviari, che costituisce uno dei punti di forza degli apparati di sicurezza italiani impegnati in un sistema integrato delle forze di polizia e delle loro specialità.

Il Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Sardegna è parte di questo sistema integrato e partecipa all‘attuazione delle linee strategiche attuate a livello nazionale per la tutela della sicurezza degli utenti dei trasporti ferroviari attraverso un attività di vigilanza negli ambiti ferroviari volta alla prevenzione di fenomeni illeciti e delittuosi nonché alla tutela dei comportamenti a rischio che mettono in pericolo l’ incolumità degli utenti.