Auto in fiamme nella notte, vigili del fuoco in azione a Quartu e Dolianova

Incendio di autovetture nella notte a Dolianova e Quartu Sant’Elena: i Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza le aree coinvolte.

Le squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenute nella notte per incendi di auto nei comuni di Dolianova e Quartu Sant’Elena.

Il primo intervento è avvenuto intorno alle 23: in fiamme un’autovettura in sosta in via Grandi a Dolianova dove una squadra, con un’autopompa, ha spento le fiamme che hanno avvolto completamente il veicolo.

quartu, quartu,

Intorno alla mezzanotte un secondo intervento in via Giò Maria Angioi a Quartu Sant’Elena.

Qui le fiamme hanno coinvolto due auto in sosta e hanno danneggiato la facciata di un’abitazione adiacente.

Sul posto un’autopompa, supportata da un’autobotte per un totale di due automezzi e sette operatori, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area circostante e la sede stradale.

Le cause dei roghi sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco.