Paura per un uomo alla guida di un furgone, un Renault Trafic, andato in fiamme all’improvviso nella zona di San Vittore a Olbia, in una strada non lontana da Ss 125. Il guidatore ha notato il fumo, poi il fuoco che ha avvolto tutto il lato destro del mezzo. Il malcapitato ha subito fermato il furgone e chiamato i Vigili del fuoco, arrivati con una squadra. L’uomo non ha riportato ferite, il furgone purtroppo è andato quasi totalmente distrutto, riportando danni ingenti.