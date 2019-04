Il fuoco divora Notre Dame: crolla una guglia. Parigi in lacrime, il mondo è sotto choc

A fuoco Notre Dame. Un incendio devastante sta divorando la cattedrale di Parigi (sotto le immagini in diretta). Già collassato il tetto, mentre i vigili del fuoco lottano contro il tempo per salvare il capolavoro dell’arte gotica simbolo della città: operazioni difficilissime per l’imponenza della struttura e l’entità del rogo.

Impressionanti le foto e i video che arrivano via social e che mostrano un’alta e densa colonna di fumo salire dalla sommità della chiesa e poi il crollo della guglia collocata nella parte posteriore. Al di là della Senna, schiere di parigini e fedeli cattolici assistono alla distruzione in diretta della cattedrale, che arriva proprio all’inizio della settimana Santa. Molti sono in lacrime.

