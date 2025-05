Una fuga finita in tragedia ieri sera per un 38enne a Nettuno, sul litorale di Roma, mentre fuggiva dalla polizia. L’uomo è finito contro un palo con la sua auto, morendo sul colpo. A bordo gli agenti hanno trovato un borsone con all’interno 25 kg di cocaina. Stando ad una prima ricostruzione, l’inseguimento sarebbe iniziato dopo che la pattuglia ha visto due auto passare ad alta velocità. La prima era guidata da un 26enne che ha deciso di fermarsi poco dopo, l’altra dalla vittima. Poi, il tragico epilogo. Le forze dell’ordine sono al lavoro per capire soprattutto la provenienza e la destinazione della merce rinvenuta.