Cagliari, sigilli al “Poseidon 2”, un lussuoso yacht a vela di 18 metri, modello Solaris 58, battente bandiera panamense. L’imbarcazione, ormeggiata nel porto del capoluogo sardo, è stata sequestrata dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dai militari della Stazione Navale della Guardia di Finanza, su disposizione della Procura, per presunto contrabbando aggravato. La barca, di proprietà dell’imprenditore cileno Santiago Alberto Lorca Gonzalez, è finita sotto sequestro per aver violato la normativa che impone un limite massimo di 18 mesi di permanenza nei territori dell’Unione Europea per le imbarcazioni extracomunitarie non soggette a tassazione. La norma, infatti, tutela il regime fiscale europeo impedendo che imbarcazioni acquistate all’estero restino a lungo nel territorio comunitario senza il pagamento delle imposte dovute. Il “Poseidon 2”, progettato dal celebre architetto navale Javier Soto Acebal e costruito dal prestigioso cantiere Solaris di Aquileia, è uno yacht ad alte prestazioni, utilizzato sia per la crociera veloce sia per partecipare a regate. Il suo valore attuale, stimato dai militari della Guardia di Finanza di Cagliari, si aggira intorno al mezzo milione di euro, considerando che lo scafo è stato varato sette anni fa. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’imbarcazione avrebbe sostato per circa un anno e mezzo a Palma di Maiorca, in Spagna, per poi lasciare le acque europee attraversando lo Stretto di Gibilterra nell’aprile 2023. Da qui sarebbero emerse le prime contestazioni fiscali, culminate in un’informativa alla Procura che ha poi disposto il sequestro. In attesa della convalida del giudice per le indagini preliminari, il proprietario ha ottenuto l’autorizzazione ad accedere allo yacht, ormeggiato di fronte a via Roma, per eseguire le necessarie operazioni di manutenzione. È stato nominato custode giudiziario del bene. La difesa è stata affidata a due legali con esperienza in casi simili.