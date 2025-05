Una tragedia che ha sconvolto la comunità di Pinatella di Cervia quella Elisa Spadavecchia, insegnante di inglese di 66 anni che abitava nella provincia di Vicenza. La donna è stata investita e uccisa da una ruspa mentre si trovava in spiaggia, morendo sul colpo. Da quanto si sa, la donna era in vacanza con il marito. Sono tante però le domande aperte sulla vicenda. L’uomo alla guida del mezzo, un 54enne, era già stato accusato di omicidio stradale nel 2022 per aver investito un uomo di 83 anni e per questo motivo gli era stata revocata la patente. L’ incidente è però avvenuto in un luogo di demanio marittimo pet cui l’accusa in questo caso è di omicidio colposo e l’uomo non è stato arrestato.

A raccontare il dramma è un testimone che ha assistito all’investimento, Antonio Antonino. L’uomo racconta, come riporta QN, che la vittima “era in piedi quando la ruspa ha sterzato, improvvisamente, in retromarcia, con una manovra assurda. Ha puntato verso il mare a velocità elevata, senza rallentare. L’ha presa in pieno”. Ciò che poi ha reso strano tutto l’accaduto è l’assenza del cicalino che avvisa della retromarcia.