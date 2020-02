Freddo e vento in Sardegna, arriva anche la neve: fiocchi bianchi sul Bruncu Spina

Una sorpresa per molti ma una certezza per gli esperti meteorologi, che infatti l’avevano prevista. La neve cade, sinora timidamente, sul Bruncu Spina, colorando di bianco tutta la zona del massiccio del Gennargentu. Le foto e il video del lettore Mario Loddo di Fonni sono chiare: nessuna bufera, ma candidi fiocchi che imbiancano tutto, dai vetri delle auto alla vegetazione. La neve arriva proprio mentre gran parte dell’Isola è alle prese con una forte burrasca di maestrale. L’allerta della Protezione Civile per forte vento e mareggiate dura sino a stasera.