Freddo da far battere i denti: -4.7° a Fonni, valori molto bassi nel Campidano

Previsioni rispettate, l’aria pungente che si fa sentire anche durante il giorno, viene appena mitigata dal sole durante le ore centrali della giornata. E le temperature registrate lasciano poco spazio all’immaginazione: Samugheo Noedda -3,8°C, Monte Cresia Sinnai -0,6°C. Ma anche Serramanna, -0,5°, dimostra che l’inverno è veramente in arrivo. “Come da attese, su montagne e vallate dell’entroterra le temperature minime sono scese al di sotto dello zero.

Valori molto bassi anche su Campidano e Valle del Cixerri” ha espresso pubblicamente il meteorologo Secci. Si attende la pioggia, per ora è ancora latitante, ma i prossimi giorni non sono escluse precipitazioni”.