Francesco Totti fa tappa a Cagliari, selfie e autografi con i fan: “Grazie Capitano”

Un ospite speciale ieri sera in un noto locale cagliaritano: Francesco Totti, l’ex Capitano indiscusso della Roma che si trova in questi giorni a Villasimius per sostenere il figlio Christian impegnato al Sardinia Talent Trophy. Ieri sera ne ha approfittato per una tappa nel capoluogo e si è concesso foto con i fan e i titolari del Pirani che ovviamente hanno condiviso lo scatto nel profilo social: “Grazie Capitano per essere venuto a trovarci”

Grazie capitano per essere venuto a trovarci 🧡❤️⚽️#Pirani #Brasserie #francescototti #asroma #worldchampion2006