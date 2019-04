Sestu, non soddisfatto della prestazione denuncia la squillo: “Mi ha derubato”

Non contento della prestazione, voleva indietro i soldi dalla squillo da cui si era recato. Così un operaio di Sestu si sarebbe barricato in casa fino a quando la donna non è stata costretta a chiamare i carabinieri, che con non poche difficoltà avrebbero portato via l’uomo. La notizia è riportata oggi sul quotidiano Unione Sarda. L’operaio però non si sarebbe arreso recandosi in uno studio legale affermando di essere stato derubato, trovandosi con 400 euro in meno nel portafogli. Da qui la denuncia.