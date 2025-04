Bergoglio è stato il primo gesuita ad essere elevato al soglio di Pietro ed il Primo Papa originario dell’America Latina, e’ stato un Papa riformista , Rivoluzionario, Evangelico, Profetico che ha determinato un cambiamento reale e probabilmente irreversibile nella vita futura della Chiesa Romana.

Durante il suo lungo pontificato ha portato avanti importanti riforme, volte ad una maggiore enfasi sulla misericordia e sul perdono. Francesco

ha promosso il dialogo interculturale ed interreligioso; ha condannato la pedofilia e insistito su una politica di tolleranza zero nei confronti dei molestatori sessuali all’interno della Chiesa cattolica; ha sottolineato l’importanza dell’inclusione all’interno della Chiesa, ha inoltre posto in grande evidenza l’ esigenza essenziale dell’ambientalismo e dello sviluppo sostenibile per il progresso dell’umanità.

Ha promosso il magistero dell’accoglienza e di riprovazione di ogni politica dei porti chiusi, a tal proposito sono state di grande effetto le parole pronunciate da Francesco : «Nessuno si salva da solo, perché siamo tutti nella stessa barca tra le tempeste della storia».Ha improntato costantemente la sua azione nel promuovere la Pace e nel condannare ogni forma di guerra, famose ormai le sue parole “Tacciano le armi, si ascolti il grido per la pace dei poveri, della gente, dei bambini. La guerra non risolve alcun problema, semina solo morte e distruzione, aumenta l’odio, moltiplica la vendetta”.

Furono ben quarantasette i suoi viaggi Apostolici a partire dal primo in Brasile nel 2013, di cui si ricorda il fotogramma della papamobile bloccata in mezzo alla folla. Fu inoltre il primo Papa a recarsi in Iraq, per tre giorni nel marzo 2021 tra Baghad, Ur, Erbil, Mosul e Qaraqosh, terre e villaggi con ancora evidenti cicatrici di matrice terroristica, con il sangue sui muri e le tende degli sfollati lungo le strade, nel mezzo della pandemia di Covid e di preoccupazioni generali per la sicurezza. Fu Un viaggio sconsigliato da molti per la salute e il rischio attentati; un viaggio voluto a tutti i costi. Il viaggio «più bello», ha sempre confidato Francesco stesso, primo Papa a calpestare la terra di Abramo e ad avere un colloquio con il leader sciita Al-Sistani.

Nel 2015 Francesco aprì la Porta Santa del Giubileo della Misericordia a Bangui, capitale della Repubblica Centroafricana ferita da una guerra civile che negli stessi giorni della visita lasciava morti per strada; una cerimonia commovente che, anch’essa, segna il primato di un Anno Santo aperto non a Roma ma in una zona tra le più povere del mondo.

Ad Abu Dhabi , nel 2019 venne siglato il “Documento sulla Fratellanza Umana” insieme al grand imam Al-Tayeb, a coronamento del disgelo con l’università sunnita di Al-Azhar iniziato con un abbraccio a Santa Marta e concluso con la firma di un testo divenuto da subito caposaldo del dialogo islamico-cristiano.

Durante tutto il suo Pontificato ha effettuato continui e incessanti richiami al Catechismo per riavvicinare la gente a Cristo e mostrare loro la bellezza del messaggio evangelico nell’ottica dell’accoglienza, del dialogo e della fratellanza.

Sono stati tanti i suoi gesti , semplici ma di grande eloquenza che hanno caratterizzato fin da subito il suo Pontificato , non volle indossare le “Scarpe Rosse ” che tradizionalmente sono state appannaggio dei Pontefici , indosso’ una croce di ferro ,si rifiuto’ di stabilirsi al terzo piano del Palazzo Apostolico , scegliendo invece di vivere alla Residenza ” Santa Marta “, al secondo piano , proprio sopra il Portone d’Ingresso , la “Camera 201” composta da una camera da letto con un bagno ed uno studio con un salottino . Spesso ha rifiutato di utilizzare le auto di rappresentanza preferendo spostarsi con delle semplici utilitarie .

Un Pontificato nel segno della fratellanza, della solidarieta’, della vicinanza ai piu’ poveri , della Riforma, della Ricerca della Pace e del Dialogo ,dell’ Inclusivita’ e dell’Innovazione che ha visto come protagonista un uomo venuto da lontano che ha saputo “Veramente” cambiare la Chiesa Romana nel Mondo .