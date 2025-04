Se ne è andata a soli 20 anni Martina Porcu, originaria di Siurgus Donigala, che questa notte si è schiantata con l’auto guidata da un 25enne. La vettura è finita contro una rotonda sulla statale 128, la giovane è morta sul colpo. Da chiarire la dinamica dell’incidente. Il giovane conducente è ricoverato al Brotzu, fortunatamente non in gravi condizioni. Il 25enne avrebbe chiesto aiuto ad un amico che vive nei paraggi, il quale ha avvertito subito i soccorsi. A bordo della Golf probabilmente erano presenti altre sue persone, ma sono ignote le generalità.

Lascia il padre Paolo, ex calciatore della squadra del paese, mamma Bruna e le sue due sorelle. Dolore in tutto il paese: “Non ci sono parole che possano davvero alleviare il dolore dei famigliari, degli amici e dell’intera comunità di Siurgus Donigala per la perdita della cara Martina Porcu”, le parole del sindaco Antonello Perra.

“Non si può morire a soli vent’anni, nel pieno della vita, dei sogni e dei progetti.

Solo pochi giorni fa l’avevo incontrata durante la sua abituale camminata negli impianti sportivi. Parlando della sua esperienza di un anno negli Stati Uniti, ho visto nei suoi occhi una luce speciale: quella di chi ha vissuto intensamente, di chi ha imparato, scoperto, affrontato il mondo con coraggio e determinazione. Era una guerriera gentile, piena di forza, entusiasmo e voglia di costruire il suo futuro.Lascia un vuoto immenso, ma anche un esempio potente di vita vissuta con autenticità. Un sentito e caro abbraccio a Paolo, Bruna, Sonia, Laura e parenti tutti. Ciao Martina, anima luminosa.”