Frana la Giunta Solinas, si è dimessa Alessandra Zedda

Si è dimessa dalla giunta di Christian Solinas Alessandra Zedda, vicepresidente e assessore del Lavoro.

La lettera è stata consegnata ieri sera al presidente, una scelta dettata da motivi personali.

Da tempo insoddisfatta dell’operato della Giunta e da quanto emerge dalle indiscrezioni in rapporti molto tesi con il presidente Solinas, Alessandra Zedda, esponente di Forza Italia, ha deciso di rompere gli indugi e consumare lo strappo. I motivi personali, quelli ufficialmente protocollati, non c’entrano niente: da quanto si apprende, sono motivi esclusivamente politici.

La decisione di Alessandra Zedda ricorda molto da vicino quella di Letizia Moratti, che ha detto addio al governatore Fontana in Lombardia per poter intraprendere un suo cammino e candidarsi alla presidenza della Regione, lei con il terzo polo. Quale sarà la scelta politica di Zedda al momento non è noto, ma di sicuro l’insofferenza non è solo nei confronti della giunta ma anche di un partito, Forza Italia appunto, che non riesce più a far quadrare i conti al suo interno e continua a perdere esponenti di spicco oltre che consensi elettorali. Sono in particolare le donne a decidere per l’addio, dalla Carfagna alla Gelmini per citare nomi eccellenti.