Cagliari, ha un malore improvviso e si schianta contro un Suv: muore 88enne di Selargius

Tragedia sull’Asse Mediano, a Cagliari, vicino allo svincolo per il Poetto dopo viale Jenner: la vittima dello schianto è una ottantottenne di Serlargius. La nonnina era al volante della sua Fiat quando ha perso i sensi e la macchina, non più controllata, è finita contro un Suv. I soccorritori del 118, intervenuti insieme ai vigili del fuoco, hanno solo potuto constatare il decesso dell’anziana. In azione anche la polizia Locale per i classici rilievi di legge: ore e ore di caos sull’Asse, con auto incolonnate anche sulla Ss 13 sino allo svincolo per l’aeroporto di Elmas.