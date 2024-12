Domenica 22 dicembre in piazza Garibaldi a Cagliari torna la carica dei 101 barboncini. Dopo le edizioni del 2022 e del 2023, si ripete l’invasione natalizia di barboncini nel centro di Cagliari. Un centinaio di esemplari di questa razza, che si contraddistingue per la sua socievolezza, allegria e agilità, passeggeranno insieme ai loro padroni per regalare sorrisi e ricevere le carezze che tanto amano. Un’occasione da non perdere per chi vuole fare rifornimento di coccole e godersi il colpo d’occhio di decine di cani dai variopinti mantelli: red, albicocca, silver, nero, crema, bianco. Ognuno di loro avrà un vestitino o un accessorio a tema natalizio.

La sfilata è composta da esemplari di tutte le età e taglie, MiniToy, Toy, Nani, e Media Mole. I barboncini fanno parte del gruppo “Sardinian Poodle Friends/Barboncini Sardi” che conta oltre 500 esemplari da ogni parte della Sardegna e inizierà la sua camminata intorno alle 10.30 dalla piazza Garibaldi.