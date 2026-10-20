L’allerta diramata dalla protezione civile ha rispettato le aspettative: tanta acqua caduta dal cielo e i disagi non sono mancati, accentuati dalle forti raffiche di scirocco che hanno accompagnato il maltempo.

Allagamenti nel Nord dell’Isola come nella zona di Siniscola, a Oristano un violento nubifragio ha causato grossi problemi alla circolazione e nel Sulcis non va meglio: tombini saltati a Domusnovas, attraversata da “una pioggia di dimensioni eccezionali. Diverse strade sono state allagate e tombini sollevati a causa dell’enorme portata dell’acqua che ha riempito le fogne” ha comunicato la sindaca Isangela Mascia. “In diverse zone del paese fogne, tombini e caditoie sono state pulite nelle scorse settimane, ma questo non è bastato ad evitare temporanei allagamenti, che sono già in fase di risoluzione.

Quando si presentano precipitazioni a carattere breve ma particolarmente intenso i condotti fognari si riempiono con enorme facilità: si tratta di eventi non controllabili che generano disagi, si spera temporanei.

Operai comunali e ufficio tecnico sono sul campo per verificare la situazione.

Un ringraziamento particolare ai cittadini che si sono messi a disposizione”.