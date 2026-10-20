La attendeva un futuro luminoso nel mondo dello sport, ma il destino ha scelto altro per lei. Se ne è andata a soli 17 anni la giocatrice di basket Anna Mellano, atleta della Basket Venaria e della Nazionale Under 15.

Una grave malattia, purtroppo, ha spezzato i sogni di Anna, lasciando sgomenti familiari, amici e compagni di squadra.

Commosso il messaggio della Federazione Italiana Pallacanestro: “Ciao Anna, dolce e giovane Azzurra”, si legge nel post. “Anna ha affrontato la malattia con la stessa determinazione che metteva in campo, lasciando un ricordo indelebile in chi ha avuto la fortuna di conoscerla. Il presidente Giovanni Petrucci e tutta la Federazione Italiana Pallacanestro si stringono con profondo cordoglio alla famiglia, alle compagne di squadra e a tutta la comunità del Basket Venaria”.