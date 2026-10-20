Il diritto di no non è stato concesso alla giovane Aicha Habibi, studentessa di Scienze infermieristiche di 31 anni.La ragazza ha raccontato a Il Resto Del Carlino la sua drammatica storia.

Aicha si trovava al circolo Acli di Candelara, vicino Pesaro, dove accompagna una signora anziana che assiste. La giovane racconta che già nei mesi precedenti un 48enne tunisino l’aveva molestata, portandola ad allontanarsi dal circolo. Aicha era ritornata di recente nella struttura, ignorando il 48enne. “Quando sono tornata, lui non mi ha più rivolto la parola e io ho fatto altrettanto”, spiega.

Lo scorso sabato sera la situazione è degenerata.

Il 48enne, forse ubriaco, ha iniziato a insultarla davanti a tutti e quanto Aicha gli ha chiesto di smetterla lui si è avvicinato minacciandola e quando lei lo ha spintonato per difendersi il 48enne l’ha colpita più volte al viso. “Non ti devi permettere di comportarti così con me, io sono un uomo e se voglio ti massacro”, le minacce del 48enne ad Aicha.

Fortunatamente, un uomo che ha assistito alla scena è intervenuto, difendendola da un’aggressione che avrebbe potuto degenerare ancora di più.

Ma Aicha, che ha denunciato tutto alle forze dell’ordine, non è tranquilla: Ho paura della sua reazione, di aprire la porta e trovarmelo davanti” e teme anche di tornare al circolo.

“Non trovo giusto dover smettere di andare in quel posto, soprattutto per la signora che assisto”.