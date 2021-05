Fondi regionali in Sardegna: migliaia di pratiche pronte a essere liquidate

Fondi regionali: migliaia di pratiche pronte a essere liquidate. A Radio CASTEDDU, l’assessore regionale al lavoro Alessandra Zedda: “1042 pratiche sono in pagamento, credo che i beneficiari possono avere notizia direttamente sul sito, 209 sono stati pagati la settimana scorsa; le domande sulle indennità una tantum sono 6363 e grazie ai fondi della legge 8 daremo soddisfazione a tutte le 6363 domande qualora superino l’istruttoria.

Saranno finanziate tutte e attualmente sono state istituite 2500 pratiche, di cui 1049 pagate. Questo è il bando che ha dato priorità al mondo dello spettacolo, piscine, al settore del wedding, le attività dei lavoratori autonomi con e senza partita IVA.

Del bando Resisto i beneficiari sono circa 7 mila lavoratori autonomi, poi si hanno le piccole e micro imprese, partecipanti 9000, e stiamo intervenendo con ogni risorsa disponibile che può essere assolutamente riprogrammata per continuare la copertura delle graduatorie di Resisto”.

Per quanto riguarda “le vaccinazioni, come abbiamo sempre detto, credo che possano servire intanto per affrontare l’estate con tranquillità e, soprattutto, possono consentire già dal mese di maggio di attivare la programmazione del turismo, così pure degli altri settori. C’è stato il ritardo delle dosi per quanto riguarda AstraZeneca, in giornata sono arrivate le nuove dosi”.

Quando finirà la pandemia per risollevare il lavoro sarà fondamentale il recovery?

”Saranno molto importanti per risollevare le aziende i pagamenti che ancora abbiamo in sospeso per tutte le misure che abbiamo messo in campo e questi sono fondi regionali o comunitari indirizzati e devono arrivare velocemente nei conti correnti dei beneficiari. Per i recovery ci credo però non mi aspetto una tempistica così veloce, intanto è importante che molte attività ripartono in sicurezza soprattutto”.