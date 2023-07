Fondi per lo stadio e nuovo ospedale a Cagliari, la Regione fa saltare la riunione

Ancora nulla di fatto sui fondi per la realizzazione dello stadio. L’incontro tra i tecnici della Regione e quelli del Comune di Cagliari sull’accordo di programma che dovrà dare il via al contributo regionale di 50 milioni per il nuovo impianto “Gigi Riva” e stabilire l’ubicazione del prossimo “ospedale di città”, è saltato. Stamattina gli uffici regionali ha mandato una mail al Comune di Cagliari che rinvia la riunione sull’accordo di programma prevista per oggi a data da destinarsi: una doccia fredda per l’amministrazione cagliaritana che invece vuole accelerare, soprattutto per lo stadio, per dare garanzie alla società rossoblù e alla Figc che vuole chiarezza per gli Europei del 2032.

Dopo il vertice di maggioranza della settimana scorsa era filtrato ottimismo. Il presidente Solinas e i vertici del centrodestra sardo avrebbero trovato l’accordo: sì allo stadio Sant’Elia, al potenziamento del Brotzu e ai nuovi ospedali. Nel pacchetto anche il potenziamento del campus di via Trentino, progetto inviso a palazzo Bacaredda e la realizzazione del polo degli uffici regionali in viale Trieste, azzoppato dal vincolo di interesse culturale posto dalla Soprintendenza ai ruderi dell’ex Caserma Trieste.