Fondazione Gimbe, contagi in aumento in Sardegna: Isola all’ultimo posto in Italia per le vaccinazioni

Covid, contagi in aumento in Sardegna. I dato sono quelli del consueto monitoraggi settimanale della Fondazione Gimbe.

In Sardegna i positivi per ogni 100 mila abitanti sono 795 (+ 32, 2%): ed è il dato che incute maggio preoccupazione. Bene invece i posti letto in area medica occupati da Covid (solo l’ 11%) e quelli in terapia intensiva il 14 % (Sardegna ultima in Italia assieme alla Sicilia). Male sui vaccini. La popolazione srda che ha completato il ciclo vaccinale è il 2, 71 % (ultimo posti in Italia assieme alla Calabria). Mentre i vaccini agli over 80 hanno la percentuale ferma al 20, 9 %, Isola ultima in assoluto in Italia.