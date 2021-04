Fondazione Gimbe, boom di contagi in Sardegna: l’aumento è del 56 %

Boom di contagi in Sardegna. Secondo i numeri diffusi nel monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe i casi attualmente positivi per numero di abitanti in Sardegna sono 871 una variazione percentuale del 56, 8 %. Un incremento negativo tra i peggiori in assoluto in Italia, secondo solo a quello della Valle d’Aosta. Confortano i dati relativi alla pressione degli ospedali: la percentuale di posti letto occupati da pazienti Covid terapia intensiva è ferma al 16 % (penultimo posto in Italia), nettamente al di sotto della soglia di allarme, mentre quella dei posti letto in area medica occupati da pazienti Covid è al 13 %.