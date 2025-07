Ratti in pieno giorno tra i mastelli stracolmi di rifiuti: a lanciare l’allarme è la consigliera di Fratelli d’Italia Stefania Loi, che con alcune foto denuncia il degrado in via dei Salinieri, nel cuore di Cagliari. “Anche i ratti cercano ombra”, scrive in un post polemico. “Altro che città europea: a Cagliari siamo passati alla toponomia urbana”, accusa. Le immagini sono state scattate alle 15:45 in via dei Salinieri, nel cuore della città: “Mastelli traboccanti, sporcizia e ratti in pieno giorno. Non è un meme. È la città reale, quella che qualcuno continua a ignorare”. La consigliera attacca l’amministrazione parlando di “visioni” e promesse disattese, mentre “manca pure la manutenzione”. Poi l’appello: “Noi chiediamo pulizia, disinfestazione e dignità. L’amministrazione risponde con… slogan”. Infine, Loi punta il dito contro una gestione urbana che, denuncia, dimentica le esigenze basilari dei cittadini: decoro e igiene.