Follia distributori divise del personale: al Santissima Trinità file interminabili per rendere le divise sporche e ritirare quelle da utilizzare. Tutti insieme, agli stessi orari e in un’area ristretta. Protestano i lavoratori.

Già alle prese con la drammatica questione parcheggi, un altro problema mette a dura prova il personale del Santissima Trinita. A darne notizia è la Segreteria UIL FPL: “Recentemente sono stati installati all’ingresso del Presidio i distributori automatici per l’erogazione e il ritiro delle divise del personale, centralizzando in loco tali operazioni. Stiamo ricevendo sistematicamente grandissime lamentele dal personale, rispetto al disagio e alle criticità conseguenti derivanti da tale situazione.

Il personale turnista entra ed esce tutto nello stesso orario, questo genera un notevole addensamento, con file e quant’altro nella ristretta area, distributori tra il personale in questione, che giunge tutto assieme per il ritiro e la riconsegna del vestiario da lavoro”.

L’ospedale è strutturato in padiglioni, anche molto distanti dagli impianti di distribuzione e riconsegna della divisa, il dipendente deve recarsi dal padiglione di assegnazione lavorativa con la divisa sporca “portata a mano”, dopo essersi cambiato con il vestiario pulito personale. “La UIL FPL denuncia questa situazione, domandandosi quale dirigente aziendale possa aver ideato, logisticamente parlando, questo, e chiede pertanto un fermo immediato intervento da parte dell’Azienda per risolvere questa situazione, prevedendo una dislocazione dei distributori divise nei vari padiglioni del presidio, invece dell’assurda centralizzazione oggi presente” dichiarano Massimo Marceddu, Segreteria UIL FPL Area vasta di Cagliari, e il Segretario Generale UIL FPL Sardegna Cagliari Priamo Foddis.