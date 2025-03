Brutto incidente questo pomeriggio sulla SS 125 vicino a Muravera che per cause ancora da accertare, ha coinvolto tre autovetture ed un camper. A causa dello scontro il camper, con a bordo due persone di nazionalità straniera, si è ribaltato su un fianco ed un’altra vettura è finita fuori strada. I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno provveduto alla stabilizzazione del veicolo, alla messa in sicurezza dei mezzi e all’estrazione di due persone rimaste bloccate, per poi affidarle alle cure del personale sanitario, intervenuto con 3 ambulanze di cui una medicalizzata.

I sanitari hanno poi disposto il trasporto di due persone presso l’ospedale di Cagliari mentre altre tre sono state trasportate all’ospedale di Muravera. Una sesta persona non ha avuto bisogno di ulteriori cure. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco ed al personale sanitario, anche le forze dell’ordine per quanto di loro competenza. Le operazioni sono tutt’ora in corso.