Nuovo episodio di microcriminalità a Selargius. Questa volta a farne le spese è stato ancora l’oratorio San Luigi, già in passato bersaglio di intrusioni. La denuncia arriva direttamente dalla pagina social della struttura parrocchiale, che ha scelto di raccontare l’accaduto con parole cariche di amarezza: “Ennesimo tentativo di furto in oratorio!! Caro ladro, ci chiediamo veramente cosa pensi di trovare in un posto che accoglie bambini e ragazzi. Sappi che stai sprecando energie perché, a dirla tutta, entrando troveresti solo cose da sistemare… Non abbiamo cose di valore se non giochi di società e fogli da disegno con i colori”, si legge nel post.

Dalla comunità arriva anche un messaggio rivolto direttamente all’autore del gesto: “Passa a trovarci quando l’oratorio è aperto: vedrai con i tuoi occhi quanto lavoro c’è da fare per mantenere una struttura per giovani e accoglieremo anche te”. Un appello che non nasconde la stanchezza di chi si impegna ogni giorno per garantire spazi di socialità a bambini e adolescenti, ma che ribadisce con forza il valore di un luogo nato per accogliere, non certo per custodire oggetti di valore.