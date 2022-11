Follia a Villasimius, ubriaco semina il panico nel salone di un parrucchiere e aggredisce i carabinieri: africano nei guai

Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, un extracomunitario 44 enne nativo del Niger, dipendente stagionale, incensurato. Trovato immobile a terra in un distributore l’uomo ha cercato di schiaffeggiare i militari. Scappa, crea il caos in un salone poi viene portato via di forza in ambulanza dove cerca di mordere e colpire i soccorritori