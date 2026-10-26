Un investimento da 7,5 milioni di euro per la riqualificazione complessiva del complesso scolastico di via Falzarego-De Amicis. La Giunta ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione, atto che avvia il percorso verso la definizione del progetto di fattibilità tecnico-economica e la successiva progettazione esecutiva.

Il piano degli interventi prevede il rifacimento delle coperture, la riqualificazione degli spazi esterni e il rinnovo integrale degli impianti idrico-sanitari ed elettrici, oltre a quelli per la rete dati e la climatizzazione.

Le risorse ammontano a 6,75 milioni di euro, ottenuti attraverso un avviso pubblico della Regione Sardegna per la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico, a cui si aggiungono 750mila euro di cofinanziamento comunale.