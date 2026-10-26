Si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu con una ferita al polpaccio, presumibilmente provocata da un colpo di pistola. È giallo sul ferimento di un 25enne residente nel quartiere Sant’Elia, a Cagliari, arrivato in ospedale nella tarda serata di ieri, intorno alle 23. A segnalare il caso alle forze dell’ordine sono stati i medici del Brotzu, insospettiti dalla natura della lesione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cagliari, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e individuare il luogo in cui il giovane sarebbe stato ferito.

Ascoltato dai militari, il 25enne non avrebbe fornito indicazioni utili a ricostruire l’episodio. Gli accertamenti proseguiranno nella mattinata. Il giovane è stato già dimesso dall’ospedale.