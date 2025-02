Un uomo di 44 anni è stato arrestato dalla polizia di Cagliari nella serata di ieri con l’accusa di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato continuato e oltraggio a pubblico ufficiale. L’arresto è avvenuto a Quartu Sant’Elena, in Via Fadda, dopo un tentativo di fermo da parte di una pattuglia della Squadra Volante. Gli agenti avevano notato un’auto che procedeva a velocità sostenuta e avevano deciso di fermare il conducente per un controllo. Nonostante l’uso dei segnali di emergenza e l’ordine di arresto, l’uomo ha continuato la sua corsa, fermandosi solo in via Fadda.

Al momento dell’intervento, il conducente ha reagito con violenza, arrivando a una colluttazione con gli agenti. Nel tentativo di impedire l’arresto, alcuni familiari dell’uomo sono giunti sul posto, cercando di ostacolare l’operato della polizia. La situazione è stata infine risolta grazie all’arrivo di altri equipaggi, che hanno permesso di bloccare definitivamente l’uomo. Il 44enne, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti, è stato portato in questura e arrestato. I fatti sono stati sottoposti al vaglio del giudice per le indagini preliminari che ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma presso il commissariato di polizia di Quartu Sant’Elena. Il procedimento è in attesa di ulteriori sviluppi e di un eventuale giudizio.