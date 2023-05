Follia a Isili, case disabitate nel mirino degli incendiari: “Occhio a qualunque movimento strano”

Una camera da letto data alle fiamme, in pieno centro, e un’altra abitazione devastata dai vandali. È ormai allarme a Isili, c’è un gruppo di persone che “si diverte” a entrare in case disabitate, o poco frequentate, per devastarle. A rendere pubblica la situazione è l’assessora comunale alle Politiche sociali, Erica Faedda: “Cari isilesi, pare, o meglio è una certezza, che qualcuno si diverta ad entrare in abitazioni disabitate o poco frequentate lasciando poi il regalino. Due casi sono già stati segnalati a chi di competenza e sono in atto le indagini per scoprire il o i colpevoli. Metto questo post di denuncia su richiesta dei proprietari della casa, che ieri mattina hanno trovato questo disastro. Una casa in pieno centro abitato, chiusa come si deve, dunque non di libero accesso, ma evidentemente violata. È un miracolo che il gioco di questa gente si sia fermato e non sia successo il peggio”, afferma la Faedda. “Non possiamo sapere se si tratti di una o più persone, uomini o donne, grandi o piccoli. Possiamo però vedere che la cosa è abbastanza grave anche se finora si è evitato il peggio! Quindi, occhio alle abitazioni, occhio a movimenti strani. Se vedete, segnalate! Non a me, ma a chi di competenza, affinché questa gente non resti impunita e si eviti il peggio”.

Una presa di posizione che trova pienamente sponda anche nel sindaco di Isili, Luca Pilia: “Un fatto grave che avrebbe potuto determinare conseguenze pericolose. Il fatto è stato segnalato alle forze dell’ordine, auspichiamo che presto vengano individuati i responsabili”.