Follia a Capoterra, sparano un razzo di segnalazione e scoppia un incendio: “Stupidità umana senza limiti”

Capoterra – Sparano un razzo da segnalazione da Su Loi a Rio San Gerolamo verso terra e prende fuoco la vegetazione: necessario l’intervento di volontari e vigili del fuoco per verificare che le fiamme non si propagassero. Un gesto che sarebbe potuto costare caro se non fosse per i cittadini che si sono prontamente mobilitati a chiamare le squadre del pronto intervento. Il fatto è accaduto ieri notte. Sul posto sono intervenuti la Fraternità della Misericordia, i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno provveduto a verificare che il fuoco fosse completamente estinto, lo spegnimento, fortunatamente, è avvenuto autonomamente pochi minuti prima che arrivassero i mezzi con le macchine.

Le forze dell’ordine hanno provveduto a perlustrare la zona. “La stupidità umana, ogni giorno di più, scopriamo che limiti non ha” commenta un cittadino”.