Focolaio covid nella comunità alloggio, a Villasalto arriva in aiuto l’esercito

Villasalto – Arriva l’esercito in aiuto per fronteggiare l’emergenza covid-19 nella Comunità alloggio colpita da un importante focolaio. L’ultimo aggiornamento comunicato dal comune, indica 50 persone positive fra ospiti e dipendenti. Qualche giorno fa gli amministratori del centro del sud Sardegna avevano lanciato un disperato appello: “Aiutateci, non sappiamo più come fare”.

Il sindaco Paolo Maxia questa mattina ha accolto l’Esercito Italiano arrivato in ausilio in uno dei momenti più difficili di queste settimane. I militari contribuiranno ad alleggerire l’enorme carico di lavoro degli operatori nella comunità alloggio. “Un ringraziamento particolare a tutti i dipendenti della società Il Piccolo Principe per la dedizione con la quale durante queste settimane hanno continuato incessantemente il servizio di assistenza ai nostri anziani, sopportando una intensificazione dei turni di lavoro” si legge nella pagina istituzionale.

Le persone attualmente positive nel piccolo paese sono 72, 7 quelle ricoverate in ospedale, 6 i guariti e 2 decedute.