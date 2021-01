Monserrato punta a rilanciare il commercio: nasce il Centro Commerciale Naturale

Monserrato – Sinergia tra gli imprenditori per rilanciare il commercio in città e far concorrenza alla grande distribuzione: presentato ufficialmente il nuovo centro commerciale naturale che avrà una sua piattaforma attraverso la quale informerà gli utenti di tutte le iniziative a sostegno delle attività. Non solo: molteplici saranno le funzioni a disposizione di tutti, ben organizzate e semplici da consultare anche per tutti i cittadini, non solo monserratini, che nel portale potranno trovare tutte le figure e i servizi offerti.

“Ce l’abbiamo fatta, un bel traguardo per Monserrato in questo periodo di crisi. I commercianti – spiega il sindaco Tomaso Locci – sono riusciti a creare una sinergia. Questa associazione, tra l’altro con la collaborazione della confesercenti, sono persone di Monserrato, molto volenterose, una bella realtà, che vogliono far ripartire il commercio. Noi come amministrazione siamo molto orgogliosi anche perché un po’ è nata anche da noi la volontà di spingere gli imprenditori a riunirsi, a fare squadra, a fare gruppo, a fare rete. Io come assessore al commercio sono contento, come sindaco ancora di più.

Ringrazio tutti i miei consiglieri e la presidentessa di commissione che si è data veramente tanto da fare, perché era da tanti anni che in città non c’era un centro commerciale naturale che potrà avere dei contributi regionali, potrà assistere e coordinare gli imprenditori per risolvere anche alcune problematiche burocratiche”.

“Ci tenevo molto alla partenza di questo centro perché sono una ex commerciante che per 30 anni ha avuto un’attività all’interno del comune di Monserrato e ritengo che questa sia l’unica soluzione per far sì che si possano conoscere tutte le figure commerciali e professionali del territorio. Su questa piattaforma verranno inserite tutte le attività presenti che potranno interagire tra loro” sottolinea la presidentessa Roberta Argiolas.

“Dal 2017 noi commercianti siamo in balia delle onde – spiega Luciano Pisu, titolare di una impresa locale e vicepresidente del neo-centro commerciale naturale – da anni non avevamo più una nostra associazione e da qui nasce la necessità di costituire il centro inoltre, tramite la mia attività, ho avuto modo di dialogare con molti imprenditori locali che per vari motivi hanno delle importanti lacune, quindi il nostro lavoro sarà incentrato anche sulla piattaforma che raggrupperà tutti i commercianti e sul sito internet dove verranno proposti gli eventi, le iniziative, le varie attività che avvengono quotidianamente a Monserrato. Da domani partirà la campagna del tesseramento, completamente gratuita perché finanziata dal comune e la consegna delle shoppers con il logo del centro”.

Il direttivo è composto da Piergiuliano Loddo, presidente, Daniela Corona, segretaria, Michela Atzeni, contabile e da Simone Murgia. È stata presentata, oltre la piattaforma, anche la card che tutti i commercianti potranno scaricare direttamente da Internet per potersi registrare all’interno del sito ( info@ccnmonserrato.it

“È un progetto che avevo proposto all’amministrazione: finanziare la partenza, affinché tutti i commercianti, in questo momento di disgrazia, possono associarsi a costo zero. È una buona motivazione, perché solo tutti insieme si può pensare di dare una smossa a questa situazione drammatica”.

Una realtà apolitica, “perché il commercio non deve essere né di destra né di sinistra né di centro”.

Sarà fondamentale, dopo l’iscrizione, che i commercianti affrontino insieme le problematiche che stanno vivendo e presentino le soluzioni adottabili poiché “ovviamente non serve solo dire ‘ci sono problemi’ ma è essenziale discuterne tutti insieme e trovare le soluzioni, e anche per noi – specifica Locci – è importante avere un unico interlocutore”.

In seguito verrà istituito dal comune anche lo sportello Impresa, in modo tale da offrire ulteriore ausilio alle attività produttive del territorio.

A riguardo intervengono anche altre due figure importanti che hanno collaborato attivamente per la costituzione di questa nuova realtà, i consiglieri Alessio Locci e Nicola Mameli: “Sono entusiasta della partenza di questa iniziativa che mira ad unire gli intenti di tutti i commercianti monserratini. Importante sarà l’attività di ausilio al disbrigo pratiche che l’associazione, su nostra richiesta , fornirà ai commercianti: dall’utilizzo del suolo pubblico agli incentivi economici” spiega Alessio Locci.

“Apprezzo questa iniziativa, fortemente convinto che la strategia di “fare squadra” scelta dai nostri commercianti e dalla nostra maggioranza sia la migliore per la rinascita economica della nostra città” aggiunge Mameli.