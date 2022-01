Fluminimaggiore, 93enne sorpreso in possesso di due pistole: denunciato.

Ieri a Fluminimaggiore, i carabinieri della locale Stazione nel corso di una mirata verifica in ordine al possesso di armi da parte di privati cittadini, hanno denunciato per detenzione abusiva di armi e munizionamento un pensionato di 93enne che, benché privo di titolo per la detenzione di armi e munizioni, è stato trovato in possesso di due pistole Beretta complete del relativo munizionamento. Le armi e le munizioni sono state sottoposte a sequestro, assunte in carico e debitamente custodite in attesa di essere versate presso l’ufficio corpi di reato della Procura della Repubblica di Cagliari.