Flumini di Quartu, la pizzeria di Giorgia e Paola presa di mira da un uomo: distrutti gli arredi, panche e vasi, senza alcun motivo. Del fatto sono stati informati i carabinieri, domani verrà formalizzata la denuncia. L’attività si trova in via dell’Autonomia Sarda, è stata dedicata al papà Gian morto di Sla 7 mesi fa, le ragazze hanno preso in mano il vicoletto e lo hanno abbellito, a spese proprie, rendendolo un posto accogliente dove potersi sedere, scambiare due chiacchiere e mangiare o sorseggiare qualcosa all’aperto.

Già ieri questo individuo era presente fuori dal locale, ha dormito su una panca. È stato mandato via, ma è tornato oggi. Ha distrutto e buttato gli arredi nell’orto, le ragazze non erano ancora arrivate in pizzeria e sono stati alcuni cittadini ad avvisare le forze dell’ordine. La paura è che possa ripresentarsi: “C’era ieri e anche oggi”.

Le giovani donne vogliono mettere in allerta residenti e commercianti della zona del possibile pericolo.