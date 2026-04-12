Cagliari, la “Festa Sarda” conquista Piazza Giovanni: tradizioni, sapori e spettacoli nel cuore della città

Un viaggio autentico tra cultura, artigianato e gastronomia: è questo lo spirito della “Festa Sarda”, l’evento che da venerdì a domenica anima Piazza Giovanni a Cagliari, trasformandola in una piccola Sardegna a cielo aperto.

Nata dall’idea di due giovani imprenditori, Emanuele Ugas, 29 anni, e Nicolás Mattana, 32 anni, la manifestazione porta in città il meglio delle tradizioni isolane. Entrambi cresciuti nel mondo dello street food, hanno deciso di unire le proprie esperienze per creare un evento capace di valorizzare le eccellenze locali e coinvolgere tutte le generazioni.

Organizzata dall’associazione Sardegna Eventi APS, la festa propone un percorso tra stand gastronomici e artigianali. Tra i banchi si possono trovare prodotti tipici come formaggi, dolci tradizionali e specialità locali, accanto a oggetti fatti a mano che raccontano la storia e le abilità degli artigiani sardi.

Le immagini raccontano perfettamente l’atmosfera: maschere tradizionali appese negli stand, strumenti artigianali in legno, manufatti realizzati con tecniche antiche. Un patrimonio culturale che prende vita grazie anche ai laboratori creativi, dove bambini e adulti possono sperimentare attività come l’impagliatura o la lavorazione del legno, riscoprendo mestieri tramandati nel tempo.

Grande spazio anche agli spettacoli. In piazza si alternano gruppi folk in abiti tradizionali, danze popolari e momenti musicali che coinvolgono il pubblico. I costumi colorati e le coreografie, come mostrano le esibizioni viste durante queste giornate, creano un forte legame con le radici dell’isola e regalano un’esperienza immersiva.

Tra gli ospiti più suggestivi figurano i Mamuthones di Samugheo, simbolo del folklore sardo, insieme ad altri gruppi provenienti da diversi paesi dell’isola. Ogni giornata propone spettacoli diversi, rendendo ogni visita unica.

La “Festa Sarda” non è solo un evento locale, ma un progetto itinerante: dopo il debutto nel 2025 proprio a Cagliari, il format si è trasformato in un tour che attraversa tutta la Sardegna, con tappe in numerosi centri e località turistiche.

Quella in corso rappresenta la seconda edizione e conferma il successo di un’iniziativa capace di unire intrattenimento e valorizzazione culturale. Per tre giorni, Piazza Giovanni è diventata un luogo di incontro, dove tradizione e contemporaneità si fondono, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza autentica e coinvolgente. Prossima festa si terrà in grande a Monserrato, con uno spazio ancora più ampio e per ben cinque giorni, dal 29 maggio al 2 giugno.