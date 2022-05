Firma le dimissioni al Brotzu e muore stroncato da un infarto: “Fabio voleva tornare dai suoi cari”

Era da sabato scorso in un letto del reparto di Gastroenterologia, Fabio Cavallaro, il dipendente 51enne del Ctm morto in seguito a un infarto. Il dramma, avvenuto a bordo di un bus della linea 1 della stessa azienda per la quale stava lavorando da più di quindici anni, è avvenuto pochi minuti dopo la firma delle dimissioni dal Brotzu. A precisarlo è la sorella, Ester, a Casteddu Online: “I medici gli hanno detto i rischi ai quali poteva andare incontro, ma sua moglie e il loro figlioletto erano da soli e lui, quindi, voleva tornare da loro”. Cavallaro lascia Alla Mirkevych, ucraina, con la quale era sposato da sei anni, e Timothy, il loro unico figlio, di sette. Una scelta volontaria, quindi, quella di uscire dall’ospedale, come hanno anche verificato le Forze dell’ordine.

“I poliziotti hanno visionato la sua cartella clinica e parlato con la dottoressa del reparto”, prosegue Ester Cavallaro. Resta il dolore per la morte di un uomo, giovane, molto conosciuto e stimato nella sua azienda. Residente a Elmas, non è stata ancora fissata la data dei funerali. I parenti restano chiusi nel dolore.