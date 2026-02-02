San Valentino è il giorno in cui i sentimenti prendono forma, colore e profumo.

Alla Fioricolture Sorrentino ed Erminio Pani Gruppo Sorrentino crediamo che ogni fiore sia un messaggio d’amore e per questo, anche quest’anno, abbiamo creato composizioni floreali pensate per emozionare davvero.

Rose rosse intramontabili, bouquet romantici, creazioni eleganti e personalizzabili: ogni proposta nasce dalla nostra esperienza e dalla passione per i fiori freschi e di qualità.

Che si tratti di un amore appena sbocciato o di una storia che dura da anni, il fiore giusto sa dire tutto senza bisogno di parole.

Per rendere questo San Valentino ancora più semplice, offriamo consegna a domicilio, puntuale e curata in ogni dettaglio.

Puoi ordinare come preferisci:

Nelle nostre fioricolture di via is mirrionis 103 e viale Regina Margherita 81

direttamente dal nostro sito internet www.fioricagliari.com

tramite WhatsApp, per un contatto diretto e veloce 0702040206 pagando con un click

oppure comodamente dall’app di Deliveroo.

Sorprendi chi ami con un gesto autentico.

A San Valentino, Fai fiorire ogni momento con noi. 🌹

Fioricolture Sorrentino ed ErminioPani Gruppo Sorrentino.