FALSI MITI
NON ESISTONO I “TURNI” DELLE AGENZIE FUNEBRI: FACCIAMO CHIAREZZA
Nel momento di un lutto, la confusione e il dolore possono rendere difficile orientarsi. Proprio per questo, da anni circola un falso mito: quello secondo cui esisterebbero dei turni tra le agenzie funebri e che, in base al luogo o all’orario del decesso, ci si debba necessariamente rivolgere a una specifica impresa.
Nulla di più errato.
👉 La scelta dell’agenzia funebre è sempre libera, in qualunque luogo avvenga il decesso:
in casa
in ospedale
in una struttura sanitaria o RSA
su suolo pubblico
Non esistono vincoli, obblighi o assegnazioni automatiche. Nessuna famiglia è tenuta a rivolgersi a un’agenzia “di turno”.
Perché nasce questo falso mito?
Spesso, in situazioni di emergenza o forte emotività, vengono fornite informazioni incomplete o poco chiare. In altri casi, la presenza di un’agenzia all’interno di una struttura viene erroneamente interpretata come un obbligo di scelta.
Ma la legge tutela il diritto della famiglia: la decisione spetta esclusivamente ai familiari.
Informazione significa rispetto
Scegliere liberamente significa poter valutare:
professionalità
trasparenza
umanità
chiarezza nei costi e nei servizi
Essere informati è il primo passo per affrontare il momento del lutto con maggiore serenità e dignità.
Il nostro impegno è quello di informare correttamente, perché il rispetto passa anche dalla consapevolezza dei propri diritti.
📌 Ricorda:
In caso di decesso, puoi contattare l’agenzia funebre di tua fiducia, sempre e senza eccezioni.
L’ultimo saluto per noi, è una cosa seria.
